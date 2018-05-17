6717 мая 2018

Сотрудник написал заявление: он просит выдать копии приказов о приеме на работу, о переводе. Должны ли мы выдать бумаги по заявлению?

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отвечает:

Да, конечно.

По письменному заявлению сотрудника работодатель выдает копии документов, которые связаны с работой [ст. 62 ТК]. Приказы о приеме, увольнении, переводе и другие подобные документы непосредственно связаны с трудовой деятельностью сотрудника. А значит, их надо выдать по просьбе работника.

У организации есть три рабочих дня, чтобы подготовить для сотрудника копии бумаг и заверить их. Причем плату за копии с работников брать нельзя.

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