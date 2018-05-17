5517 мая 2018

В трудовом договоре записано, что сотрудник получает зарплату на карту. У нас зарплатный проект. Работнику не нравится банк, поэтому он оформил карту в другом кредитном учреждении. Написал заявление о том, что хочет получать зарплату на другой счет. Вправе ли мы отказать сотруднику?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Работодатель и сотрудник закрепляют в трудовом договоре способ, которым сотрудник будет получать зарплату: наличными или на карту. При этом работник вправе поменять банк в любой момент независимо от того, хочет этого работодатель или нет.

Если сотрудник принес заявление позже чем за пять рабочих дней до перечисления, то ближайшую выплату можно перевести на старую карту. Но следующую зарплату потребуется отправить по реквизитам из заявления сотрудника.

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