Нет, не вправе.

Работодатель и сотрудник закрепляют в трудовом договоре способ, которым сотрудник будет получать зарплату: наличными или на карту. При этом работник вправе поменять банк в любой момент независимо от того, хочет этого работодатель или нет.

Важная статья:

Платим сотруднику зарплату на разные карты

Если сотрудник принес заявление позже чем за пять рабочих дней до перечисления, то ближайшую выплату можно перевести на старую карту. Но следующую зарплату потребуется отправить по реквизитам из заявления сотрудника.