2017 мая 2018

Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком хочет работать неполный день. Но сократить его всего на один час. У нас работает муж сотрудницы. Он написал заявление на отпуск по уходу без выплаты пособия. При этом мама не собирается прекращать свой отпуск. Вправе ли мы отказать папе?

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отвечает:

Да. Находиться в отпуске по уходу и получать пособие вправе только один родитель. Причем работодатель не вправе отказать ему в таком отпуске. Если мама не собирается прекращать уход, то вы вправе не предоставлять работнику отпуск. Даже при условии что он не будет получать пособие.

Из этой ситуации есть другой выход: папа малыша может пойти в отпуск без сохранения зарплаты. В этом случае не имеет значения, прервала мама отпуск по уходу или нет. Правда, пойти в административный отпуск можно только с согласия работодателя [ст. 128 ТК].

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