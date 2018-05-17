Да. Находиться в отпуске по уходу и получать пособие вправе только один родитель. Причем работодатель не вправе отказать ему в таком отпуске. Если мама не собирается прекращать уход, то вы вправе не предоставлять работнику отпуск. Даже при условии что он не будет получать пособие.

Из этой ситуации есть другой выход: папа малыша может пойти в отпуск без сохранения зарплаты. В этом случае не имеет значения, прервала мама отпуск по уходу или нет. Правда, пойти в административный отпуск можно только с согласия работодателя [ст. 128 ТК].