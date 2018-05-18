3018 мая 2018

В нашей компании у большинства сотрудников пятидневная рабочая неделя. Руководитель решил, что диспетчеры будут трудиться сутки и трое суток отдыхать. Как правильно поменять график работников?

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отвечает:

Нужно уведомить сотрудников не меньше чем за два месяца о том, что у них будет новый режим работы.

Условие о режиме рабочего времени — обязательное в трудовом договоре (ст. 57 ТК). Изменить его можно только с согласия работника. Исключение — для случаев, когда в компании меняются организационные или технологические условия труда (ст. 74 ТК). Но об этом сотрудников необходимо предупредить не меньше чем за два месяца.

Работник вправе отказаться трудиться по новому графику. Тогда нужно предложить ему вакансии, для которых у работника достаточно квалификации и нет ограничений. Если подходящих вакансий нет, работника увольняют (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК). С теми, кто решит продолжить работу на новом режиме, подпишите дополнительные соглашения к трудовому договору.

График работы сутки через трое обычно утверждают в компаниях с непрерывным производством. То есть сотрудники должны сменять друг друга. В таком случае нужно прописать во внутренних документах, что в компании будет сменный режим работы.

Руководителю потребуется утверждать графики сменности (ст. 103 ТК). С ними нужно знакомить сотрудников не меньше чем за месяц до того, как график начнет действовать.

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