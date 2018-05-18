Нужно уведомить сотрудников не меньше чем за два месяца о том, что у них будет новый режим работы.

Условие о режиме рабочего времени — обязательное в трудовом договоре (ст. 57 ТК). Изменить его можно только с согласия работника. Исключение — для случаев, когда в компании меняются организационные или технологические условия труда (ст. 74 ТК). Но об этом сотрудников необходимо предупредить не меньше чем за два месяца.

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Работник вправе отказаться трудиться по новому графику. Тогда нужно предложить ему вакансии, для которых у работника достаточно квалификации и нет ограничений. Если подходящих вакансий нет, работника увольняют (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК). С теми, кто решит продолжить работу на новом режиме, подпишите дополнительные соглашения к трудовому договору.

График работы сутки через трое обычно утверждают в компаниях с непрерывным производством. То есть сотрудники должны сменять друг друга. В таком случае нужно прописать во внутренних документах, что в компании будет сменный режим работы.

Руководителю потребуется утверждать графики сменности (ст. 103 ТК). С ними нужно знакомить сотрудников не меньше чем за месяц до того, как график начнет действовать.

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