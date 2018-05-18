1618 мая 2018

Направляем руководителя в командировку, купили электронный билет на самолет. В маршрутной квитанции прописан НДС: по стоимости перевозки — 10 процентов, по сервисному сбору — 18 процентов. Как отразить НДС в книге покупок?

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отвечает:

В книге покупок зарегистрируйте маршрутную квитанцию на сумму НДС, которую заявляете к вычету.

Компания вправе взять к вычету входной НДС по тратам на командировку. А именно по расходам на проезд (п. 7 ст. 171 НК). При этом Минфин не против вычетов с сумм сервисного сбора, если это не связано с предоставлением питания.

Распечатайте и зарегистрируйте в книге покупок маршрутную квитанцию. Это бланк строгой отчетности, который подтвердит вычет НДС по проездным расходам (письмо Минфина от 30.01.2015 № 03-07-11/3522). Прописывать отдельными строками услуги, которые облагают по разным ставкам, не нужно. Этого не требуют правила оформления книги и декларации по НДС.

Запишите код вида операции 23 — оплата командировки (приказ ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@). Датой, когда приняли на учет услугу, запишите дату авансового отчета. В наименовании продавца услуги запишите название авиакомпании. В графе 15 «Стоимость покупок по счету-фактуре» поставьте полную стоимость билета с налогом. В графе 16 «Сумма НДС» — сумму налога к вычету.

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