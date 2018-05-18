Можно не платить налог на имущество по автомобилям, если им не больше трех лет. Но в компании должны быть высокие зарплаты.

Автомобиль стоимостью более 40 тыс. руб. нужно учитывать в составе основных средств (п. 5 ПБУ 6/01). В таком случае у компании есть объект по налогу на имущество (п. 1 ст. 374 НК). Налог можно не платить, если автомобиль не старше трех лет и региональные власти решили освободить такое имущество от налога (п. 2 ст. 381.1 НК).

В вашем городе налоговая льгота есть (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2017 № 785–129). Но существует одно условие. В 2018 году средняя зарплата в компании должна быть не меньше трехкратной региональной минималки (17 тыс. руб.), то есть не ниже 51 тыс. руб. (ст. 11–13 Закона Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81–11).

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