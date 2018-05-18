2018 мая 2018

Наша компания отгрузила товар в январе 2018 года. Оплату от контрагента до сих пор не получили. Нужно ли нам создавать резерв по сомнительному долгу в бухгалтерском учете?

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отвечает:

В бухучете необходимо отразить оценочное обязательство на сумму сомнительной дебиторки, если она несущественная.

В отличие от налоговых правил ПБУ не предоставляют возможность по желанию компании создавать резерв на сомнительные долги.

При этом в бухучете считают сомнительной любую дебиторку, которую не оплатили в срок и не обеспечили гарантией. Необходимо оценить обязательство контрагента как финансовый актив и отразить его в отчетности (п. 70 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Иногда компания вправе не создавать резерв. Но только если затраты на сбор данных для его расчета превышают ценность информации для отчетности (п. 7.4 ПБУ 1/2008). Например, если по критериям компании сумма задолженности несущественная.

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