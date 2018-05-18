2418 мая 2018

Отправили электронную декларацию по НДС. На следующий день пришло уведомление, что декларация содержит ошибки и не принята к обработке. Налоговая не пояснила, какие именно ошибки помешали сдать отчет. Законны ли действия инспекции?

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отвечает:

Нет, декларацию должны принять и с ошибками в данных.

Перечень случаев, когда инспекция вправе не принять налоговую отчетность, закрытый [п. 28 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н].

Например, налоговики откажут в приеме отчетности не по формату или если декларацию представили не в ту налоговую. Именно эти основания для отказа и выявляют на первичной проверке отчета. Если найдут, то компания получит уведомление, что декларацию не приняли к обработке [п. 2.8, 2.11 Методических рекомендаций, утв. приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@]. Отказ формируется автоматически, и в нем прописывают причины, почему не приняли отчет.

Программы операторов по передаче отчетности тоже проверяют декларации на форматно-логические ошибки. Обычно операторы не пропускают неправильный файл.

Для начала проверьте протокол выгрузки налоговой отчетности. Затем запросите у инспекторов причины отказа в приеме декларации. Если это ошибка налоговиков, ваша проблема решится уже на этапе рассмотрения запроса.

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