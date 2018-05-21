2221 мая 2018

Принимаем на работу совместителя. Нужна ли нам копия его трудовой книжки или справка об основной работе?

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отвечает:

Трудовая книжка или ее копия вашей компании не нужна, чтобы принять совместителя.

Правила для приема совместителей прописали в статье 283 ТК. Будущий работник должен предъявить паспорт. Если для должности есть ограничения, потребуются дополнительные документы. Например, когда работа с вредными условиями, нужна справка об условиях труда на основной работе. Иначе требовать дополнительные документы вы не вправе.

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