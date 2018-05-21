Трудовая книжка или ее копия вашей компании не нужна, чтобы принять совместителя.

Важная статья:

Фонд не разрешил платить декретные совместительницам

Правила для приема совместителей прописали в статье 283 ТК. Будущий работник должен предъявить паспорт. Если для должности есть ограничения, потребуются дополнительные документы. Например, когда работа с вредными условиями, нужна справка об условиях труда на основной работе. Иначе требовать дополнительные документы вы не вправе.

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