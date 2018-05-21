4321 мая 2018

В июне 2017 года мы приобрели укладчик, который относится ко второй амортизационной группе. Нужно ли платить налог и сдавать декларацию по налогу на имущество?

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отвечает:

Вы вправе не платить налог и не сдавать декларацию.

С 2018 года перестала действовать налоговая льгота и движимое имущество облагается налогом.

Регионы имеют право освободить от налогообложения активы, которые приняли к учету после 1 января 2013 года. Но в Свердловской области не ввели такую льготу (ст. 2 Закона Свердловской области от 27.11.2003 № 35-ОЗ).

Некоторое движимое имущество от налога освобождает кодекс. Не облагаются налогом активы, которые относятся к первой и второй амортизационным группам (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК). По кодексу активы второй группы – это вообще не объект налогообложения. Это значит, что у компании нет объекта для налога на имущество. Поэтому декларацию сдавать не надо.

Владельцы движимого имущества, которое признается объектом налогообложения, но подпадало под налоговую льготу, должны отчитаться за 2017 год.

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