1021 мая 2018

Наш директор c 2013 года оказывает услуги в области спорта как предприниматель на упрощенке. Одновременно он применял патентную систему по грузоперевозкам на собственной машине. В октябре 2017 года он продал автомобиль, в ноябре исключил из записи в ЕГРИП грузоперевозки как вид деятельности, а в декабре закончился патент. Недавно налоговики сообщили директору, что нужно уточнить декларацию по упрощенке за прошлый год и отразить в ней доход от продажи машины. Они правы?

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отвечает:

Есть основания не учитывать на упрощенке доход от продажи имущества, которое использовали на патенте. Но возможен спор, и победа в нем не гарантирована.

Бизнесмен не платит НДФЛ с доходов, если получил их от бизнеса на патенте (п. 10 ст. 346.43 НК).

Продажа автомобиля – это не грузоперевозки. Поэтому патентная система не освобождает от НДФЛ выручку за машину.

А вот на упрощенку переводят всю деятельность, а не отдельные виды. Вместо НДФЛ надо заплатить упрощенный налог с доходов от любой предпринимательской деятельности, кроме той, что на патенте.

По мнению Минфина, предпринимательским нужно считать вид деятельности, который записали в ЕГРИП (письмо от 19.12.2017 № 03-11-11/84868). Если ОКВЭД для продаж не регистрировали, то и коммерческих доходов от продажи нет.

Инспекторы на местах думают иначе. Большинство из них считают, что раз продажа автомобиля не подпадает под патент, то надо учесть доходы для упрощенки. И не важно, что машину использовали именно для бизнеса на патенте.

В спорах решение судей зависит от того, связано имущество с бизнесом или нет. Не имеет значения, что по договору предприниматель продавал имущество как «физик» (определение Верховного суда от 13.03.2015 № 309-КГ14-7640).

Верховный суд еще не принимал решений по спорам о доходах от продажи имущества бизнесменом, который совмещает упрощенку с патентом или вмененкой. В вашем регионе практика складывается, но она в пользу налоговиков (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.02.2018 № Ф09-8373/17).

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