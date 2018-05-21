1321 мая 2018

Директор часто летает в командировки и покупает услугу Fast Track – регистрацию и паспортный контроль без очереди. В положении о командировках мы не прописали эту услугу, но оплачиваем ее стоимость. Нужно ли с этой суммы удерживать НДФЛ?

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отвечает:

Не удерживайте НДФЛ со стоимости услуги.

Перечень трат на служебную поездку, которые компания компенсирует сотрудникам, прописывают во внутреннем документе (ст. 168 ТК). Но даже если в нем не будет расходов на повышенный комфорт в аэропорту, с них все равно не нужно удерживать налог.

Возмещение командировочных трат на дорогу не облагается НДФЛ (абз. 11 п. 3 ст. 217 НК). Это касается и стоимости ожидания в зоне повышенной комфортности (письмо Минфина от 25.10.2013 № 03-04-06/45215). Плата за регистрацию на рейс без очереди тоже не облагается НДФЛ. Налоговики нам это подтвердили.

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