Не удерживайте НДФЛ со стоимости услуги.

Перечень трат на служебную поездку, которые компания компенсирует сотрудникам, прописывают во внутреннем документе (ст. 168 ТК). Но даже если в нем не будет расходов на повышенный комфорт в аэропорту, с них все равно не нужно удерживать налог.

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Как ФНС требует сейчас платить взносы и НДФЛ с отпускных

Возмещение командировочных трат на дорогу не облагается НДФЛ (абз. 11 п. 3 ст. 217 НК). Это касается и стоимости ожидания в зоне повышенной комфортности (письмо Минфина от 25.10.2013 № 03-04-06/45215). Плата за регистрацию на рейс без очереди тоже не облагается НДФЛ. Налоговики нам это подтвердили.

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