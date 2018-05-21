4121 мая 2018

В положении о командировках сказано, что если сотрудник вообще не представляет документы о покупках в командировке, то мы сверх суточных компенсируем ему 1000 руб. в день. Вправе ли мы списать такие расходы?

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отвечает:

Не вправе. Компания вправе учитывать только обоснованные и документально подтвержденные расходы [п. 1 ст. 252 НК]. Нельзя списать компенсацию расходов, которые сотрудник не может подтвердить документами.

На такой случай закон предусмотрел суточные. Компания вправе полностью учесть их в расходах [подп. 12 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 29.05.2017 № 03-03-06/1/32692]. Причем подтверждающих документов не требуется. Суточные начисляют за каждый день командировки.

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