Нет, не вправе. Форма авансового отчета не предусматривает уточнений.

Более того, сотрудник должен отчитаться о потраченных деньгах в течение трех рабочих дней после возвращения из командировки [п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749]. В вашем случае он сделал это только через месяц. А значит, учесть расходы вы не вправе.

Есть основания учесть «забытые» подотчетные. Компания учитывает командировочные расходы на дату, когда директор компании утвердил авансовый отчет (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК). Если сотрудник не представляет документы, то компания не вправе учитывать эти траты (письмо Минфина от 10.09.2015 № 03-03-06/2/52238). Сотрудник должен отчитаться о командировке в течение трех рабочих дней после возвращения. Но если он не уложится в срок, это не значит, что компания не вправе учесть расходы. Главное, чтобы с момента окончания командировки прошло не более трех лет.