7721 мая 2018

Сотрудник вернулся из командировки. Он отчитался за все расходы, кроме услуг такси. Мы компенсировали ему только траты, которые он подтвердил. Через месяц он нашел документы на такси от аэропорта до гостиницы. Вправе ли мы списать стоимость услуги?

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отвечает:

Нет, не вправе. Форма авансового отчета не предусматривает уточнений.

Более того, сотрудник должен отчитаться о потраченных деньгах в течение трех рабочих дней после возвращения из командировки [п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749]. В вашем случае он сделал это только через месяц. А значит, учесть расходы вы не вправе.

Есть основания учесть «забытые» подотчетные. Компания учитывает командировочные расходы на дату, когда директор компании утвердил авансовый отчет (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК). Если сотрудник не представляет документы, то компания не вправе учитывать эти траты (письмо Минфина от 10.09.2015 № 03-03-06/2/52238). Сотрудник должен отчитаться о командировке в течение трех рабочих дней после возвращения. Но если он не уложится в срок, это не значит, что компания не вправе учесть расходы. Главное, чтобы с момента окончания командировки прошло не более трех лет.

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