Компания не вправе применять пониженный тариф по взносам.

Компании на упрощенке получают право на льготу, если выполняют два условия. Первое — доход за год не превышает 79 млн руб. Второе — 70 процентов доходов приносит вид деятельности из перечня в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК.

Ваша компания не превысила лимит, но и доход по льготному виду деятельности не получила. Налоговики считают, что компания не вправе применять пониженный тариф, если не может подтвердить долю дохода от нужного вида деятельности. Даже если причина в том, что доходов не было (письмо ФНС от 25.10.2017 № ГД-4-11/21611@). Так же считают инспекторы, которых мы опросили.

Расчет по взносам за I квартал оформите по обычному тарифу. Из-за того, что компания потеряла право на пониженный тариф с начала года, образовалась недоимка за прошлые месяцы. Доплатите взносы в бюджет. Пени и штрафы в таком случае инспекторы начислять не должны (письмо Минфина от 21.12.2017 № 03-15-06/85550).