Вы не сможете подтвердить право на вычет НДС со стоимости услуг посредника. Компания платит посреднику вознаграждение за услуги по продаже товара.

Эти траты вы вправе учесть для налога на прибыль (подп. 3 п. 1 ст. 264 НК). Но необходимо подтвердить расходы документально.

Ваш менеджер уничтожил отчеты комиссионера, на основании которых признают такие расходы.

Без отчета компания не сможет заявить вычет НДС с посреднических услуг, даже если получила счет-фактуру от комиссионера (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).