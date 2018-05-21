3721 мая 2018

Компания арендует грузовик. Надо ли заполнять путевые листы, если расходы на топливо мы не заявляем?

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отвечает:

Вы не обязаны заполнять путевые листы, но они могут пригодиться.

Путевой лист подтверждает расходы на топливо. Вы расходы не заявляете, поэтому можете не оформлять путевые листы. Но в случае спора с налоговиками они подтвердят реальность сделки.

Инспектор снимет расходы на товар, если компания не записала адрес, откуда отправился автомобиль и куда он прибыл (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.07.2017 № Ф01-2906/2017).

Путевой лист подтвердит, что автомобиль использовали в служебных целях и траты на аренду обоснованные (письмо УФНС по Москве от 30.04.2008 № 20–12/041966.1). Если не хотите споров с инспекторами, лучше оформить листы.

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