В этот день для некоторых компаний и предпринимателей закончится отсрочка на применение онлайн-касс, которая сейчас действует.

ККТ понадобится использовать организациям из сферы общепита и вендинговой торговли. Предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или патенте, кроме тех, кто выполняет работы и оказывает услуги, должны будут установить ККТ. Это же касается и предпринимателей со штатными сотрудниками из сферы общепита и вендинга.

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