Услуги зала повышенной комфортности можно учесть в составе командировочных расходов (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК, письмо ФНС от 05.06.2014 № ГД-4-3/10784). Обосновать такие расходы можно тем, что сотрудник работал до вылета или вел конфиденциальные переговоры по телефону. Хорошо, если право сотрудника пользоваться услугами VIP-зала укажете в коллективном договоре или других кадровых документах.

Стоимость услуг зала повышенной комфортности не облагайте НДФЛ (письма Минфина от 15.08.2013 № 03-04-06/33238, от 25.10.2013 № 03-04-06/45215).

Со взносами другая ситуация. Если не готовы спорить с проверяющими, то начислите их на стоимость услуг VIP-зала (письма Минздравсоцразвития от 06.08.2010 № 2538-19, ПФР № НП-30-26/9660 и ФСС № 17-03-10/08-2786П от 29.07.2014). Но суд не поддерживает чиновников. Если компания написала про услуги VIP-зала в своих внутренних документах, то взносами их облагать не надо (определение Верховного суда от 12.05.2016 № 309-КГ16-3829 по делу № А76-8425/2015). Чиновники фондов и судьи сделали свои выводы на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, который уже не действует. Но налоговики сейчас придерживаются такой же точки зрения, как и раньше сотрудники фондов.

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