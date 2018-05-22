Компания не сможет учесть в налоговых расходах билет, который оплатили авиамилями (п. 1 ст. 252 НК). Это нам подтвердили в Минфине. Чиновники считают, что расходов в этом случае нет, значит, и учесть его для налога на прибыль нельзя. Ведь сотрудник не потратил на билет деньги. Получается, что он получил его бесплатно. Если возместили сотруднику цену билета, удержите с нее НДФЛ и начислите взносы (ст. 211, п. 3 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК).

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Коллеги путаются в расчетах по однодневным командировкам и обычным

Предупредите сотрудников, чтобы они не оплачивали билеты в командировку личными бонусами. В таком случае компания вправе не компенсировать работникам стоимость билета. Будет еще лучше, если укажете это условие в положении о командировках.

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