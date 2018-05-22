Налоговики требуют документы, которых у нас нет. Например, мы не составляли договор на небольшую поставку — контрагент нам выписал счет, мы его оплатили. Оштрафуют ли нас за то, что мы не сдадим контракт?
Если у налогоплательщика в принципе нет документа, то он не сможет его представить. По требованию компания подает только те бумаги, которые оформляла. Но стоит составить пояснения о том, почему некоторых документов нет.
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