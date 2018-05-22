4422 мая 2018

Мы получили требование от налоговой, инспекторы требуют посчитать «отработанные» авансы. Мы точно не уверены, верно ли мы понимаем термин «отработанные». Вправе ли мы не отвечать на требование?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

На требование безопаснее ответить.

Предполагаю, что речь идет об авансах, которые после встречной поставки стали выручкой от реализации. Но требование инспекторов незаконно.

Налоговики вправе запрашивать документы, которые компания составила по установленным формам [подп. 1 п. 1 ст. 31 НК]. У инспектора нет права требовать у компании аналитическую информацию. То есть различные расчеты, расшифровки и т. д. Это подтверждают ФНС и судьи [п. 4 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309, постановление Верховного суда от 09.07.2014 № 46-АД14-15].

Вы вправе не отвечать по существу. Но, чтобы избежать споров с инспекторами, не игнорируйте требование. Если вы получили его по электронке, то в течение шести рабочих дней отправьте квитанцию о приеме [п. 5.1 ст. 23 НК]. В ответ на запрос напишите, что налоговые инспекторы не вправе требовать у организации аналитическую информацию. Сошлитесь на письмо ФНС и судебную практику.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню
Найти
© 2011–2017 ООО «Актион группа Главбух»
«Главбух» – Журнал для бухгалтеров №1

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».

Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62320 от 03.07.2015.
Политика обработки персональных данных


Разработка сайта — AGIMA
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.