На требование безопаснее ответить.

Предполагаю, что речь идет об авансах, которые после встречной поставки стали выручкой от реализации. Но требование инспекторов незаконно.

Налоговики вправе запрашивать документы, которые компания составила по установленным формам [подп. 1 п. 1 ст. 31 НК]. У инспектора нет права требовать у компании аналитическую информацию. То есть различные расчеты, расшифровки и т. д. Это подтверждают ФНС и судьи [п. 4 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309, постановление Верховного суда от 09.07.2014 № 46-АД14-15].

Важная статья:

В инспекцию можно сдавать меньше документов по НДС

Вы вправе не отвечать по существу. Но, чтобы избежать споров с инспекторами, не игнорируйте требование. Если вы получили его по электронке, то в течение шести рабочих дней отправьте квитанцию о приеме [п. 5.1 ст. 23 НК]. В ответ на запрос напишите, что налоговые инспекторы не вправе требовать у организации аналитическую информацию. Сошлитесь на письмо ФНС и судебную практику.