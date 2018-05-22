К сожалению, НК не регламентирует процедуру допроса сотрудника. Поэтому формально инспекторы ничего не нарушали.

Важная статья:

Рискованно не отвечать налоговикам на допросе

Нельзя однозначно сказать, что такой допрос не будет доказательством. Но сотрудник вправе на допросе заявить инспекторам о своей усталости, плохом самочувствии и других обстоятельствах, из-за которых нужно прервать или закончить допрос. Такое требование свидетеля нужно зафиксировать, лучше всего записать в протоколе допроса.