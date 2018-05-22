Налоговая прислала требование в рамках встречной проверки. Контролеров интересует, как мы нашли поставщика. Они спрашивают Ф. И. О. и контактные телефоны сотрудников, которые общались с контрагентом, бумаги, которые подтвердят реализацию, и т. д. Вправе ли проверяющие требовать такие сведения и документы?
Налоговики вправе истребовать любую информацию, которая касается налогоплательщика, которого они проверяют [п. 1 ст. 93.1 НК]. В данном случае они запрашивают документы, чтобы убедиться в реальности поставки.
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.