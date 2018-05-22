2922 мая 2018

Наша компания на общей системе, продает товары в Казахстан через комиссионера на упрощенке. Посредник действует за наш счет, но от своего имени. Кто из нас в этом случае платит НДС и как отразить операции в налоговом учете?

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отвечает:

Налог с реализации в Казахстан через посредника платит ваша компания.

Ваш посредник не плательщик НДС. Но он обязан рассчитать налог и предъявить счет-фактуру покупателю за вас (п. 1, 3.1 ст. 169 НК). Эти документы комиссионер обязан зарегистрировать в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 1 Правил, утв. приложением 3 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Журнал комиссионер обязан сдать в инспекцию (п. 5.2 ст. 174 НК). Контролеры увидят, что вы экспортировали товар через посредника. Они сопоставят отчетности.

Экспорт товаров в Казахстан облагается НДС по ставке 0 процентов (п. 1 ст. 72 Договора о ЕАЭС). Вычет входного НДС по операциям для экспорта заявите, когда подтвердите право на нулевую ставку (п. 3 ст. 172 НК).

Для вычета вам понадобятся документы, которые составлял посредник. А именно договор на поставку в Казахстан и транспортные документы. Также необходимо заявление о ввозе товара, которые составил казахский покупатель (п. 4 приложения 18 к Договору о ЕАЭС).

Комиссионер при продаже товара покупателю в Казахстан должен уведомить покупателя, что он не собственник товаров. Тогда в разделах 1 и 3 заявления покупатель пропишет, кто собственник товара и у кого он товар покупал.

Заявление составляют в четырех экземплярах. Один остается у налоговиков Казахстана, остальные с их отметкой получает покупатель. Два экземпляра он передаст комиссионеру. Посредник может отдать вам оригинал.

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