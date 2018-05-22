1422 мая 2018

Наша компания продает товары через комиссионера. Менеджер выставлял счета-фактуры на реализацию, а отчеты комиссионера попросту выбрасывал. Есть ли у компании налоговые риски?

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отвечает:

Вы не сможете подтвердить право на вычет НДС со стоимости услуг посредника. Компания платит посреднику вознаграждение за услуги по продаже товара.

Эти траты вы вправе учесть для налога на прибыль (подп. 3 п. 1 ст. 264 НК). Но необходимо подтвердить расходы документально.

Ваш менеджер уничтожил отчеты комиссионера, на основании которых признают такие расходы.

Без отчета компания не сможет заявить вычет НДС с посреднических услуг, даже если получила счет-фактуру от комиссионера (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

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