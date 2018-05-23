В любом случае возместите сотруднику стоимость второго билета, который он фактически использовал для проезда (ст. 168 ТК).

Компания вправе не возмещать расходы на первый билет, если сотрудник опоздал на самолет по своей вине. Если руководитель разрешит компенсировать стоимость билета, то НДФЛ с сотрудника удерживать не нужно. Поскольку он покупал билеты не в своих интересах, а в интересах компании, значит, дохода у работника не возникает (ст. 210, п. 2 ст. 211 НК). Но страховые взносы безопаснее начислить. Таких выплат нет в перечне необлагаемых (п. 2 ст. 422 НК).

В налоговых расходах вы сможете учесть только новый билет, который использовали для поездки. Списать стоимость обоих билетов можно, только если сотрудник опоздал на рейс не по своей вине. Например, из-за неожиданного переноса рейса. Причину опоздания в таком случае придется подтвердить документально. Если подтверждающих документов нет, не включайте в расходы стоимость первого билета. Это нам подтвердили в ФНС.

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