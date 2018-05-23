Переводить билет на русский язык нужно не всегда. Минфин разъяснял, что перевести требуется всего пять реквизитов: Ф. И. О. пассажира, направление, номер рейса, дату вылета, стоимость билета (письмо Минфина от 24.03.2010 № 03-03-07/6). Но ФНС считает, что компания не обязана переводить реквизиты авиабилетов, если они соответствуют Единому международному кодификатору (письмо ФНС от 26.04.2010 № ШС-37-3/656). Это письмо чиновники опубликовали на сайте nalog.ru в разделе «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов». Значит, на проверках инспекторы будут применять именно его.

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Чиновники ужесточили требования к командировочной первичке

Сделать построчный перевод билета могут не только профессиональные переводчики, но и сотрудники компании (письмо Минфина от 09.12.2015 № 03-07-14/71801).

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