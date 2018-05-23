2323 мая 2018

Сотрудник оформил добровольную страховку от несчастного случая на время полета. Можно ли списать ее в расходы?

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отвечает:

Стоимость добровольной страховки, которую оформили отдельным полисом и приложили к билету, не включают в налоговые расходы (письмо Минфина от 10.05.2006 № 03-03-04/2/138). Но есть судебные решения, в которых судьи разрешили учесть затраты на страховку в расходах (постановление ФАС Московского округа от 29.03.2010 № КА-А40/2482-10 по делу № А40-68040/08-80-270).

Минфин считает, что стоимость добровольной страховки облагается НДФЛ (письмо от 13.11.2014 № 03-03-06/1/57298). До этого чиновники придерживались противоположного мнения (письмо Минфина от 17.12.2010 № 03-04-06/6-311). Кроме того, на сумму страховки надо начислить страховые взносы. Как нам пояснили в ФНС, расходы на страховку во время командировки не относятся к необлагаемым выплатам (п. 2 ст. 422 НК).

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