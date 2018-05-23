Компания вправе включить в налоговые расходы стоимость питания, только если она входит в цену билета (письмо Минфина от 10.06.2016 № 03-03-06/1/34149). В этом случае компенсируйте затраты на билет сотруднику полностью. Не удерживайте НДФЛ с его стоимости и не начисляйте взносы (п. 3 ст. 217, п. 2ст. 422 НК).

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С каких выплат сотрудникам платить НДФЛ и взносы

Если же питание выделено в билете отдельной строкой, то учесть такие расходы у компании не получится (письмо Минфина от 02.03.2017 № 03-03-07/11901).

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