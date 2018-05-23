3223 мая 2018

Пришло требование из налоговой по встречной проверке, просят представить документы за 2013 год. Обязана ли компания сдавать документы?

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отвечает:

Компания обязана представить документы по требованию.

Срок хранения первичных документов — четыре года. Минфин разъяснил, что этот срок начинается с года, следующего за тем, когда документ использовали, чтобы составить отчетность (письмо от 19.07.2017 № 03-07-11/45829).Есть документы, которые требуется хранить дольше. Например, первичку, которая подтверждает убытки. Или документы на покупку основного средства, которое еще не самортизировали полностью.

Инспекция оштрафует компанию на 10 тыс. руб., если не сдать документы вовремя (п. 2 ст. 126 НК).

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