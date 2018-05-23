Компания обязана представить документы по требованию.
Срок хранения первичных документов — четыре года. Минфин разъяснил, что этот срок начинается с года, следующего за тем, когда документ использовали, чтобы составить отчетность (письмо от 19.07.2017 № 03-07-11/45829).Есть документы, которые требуется хранить дольше. Например, первичку, которая подтверждает убытки. Или документы на покупку основного средства, которое еще не самортизировали полностью.
- Важная статья:
- О требованиях, которые сейчас рассылают налоговики
Инспекция оштрафует компанию на 10 тыс. руб., если не сдать документы вовремя (п. 2 ст. 126 НК).