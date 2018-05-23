2223 мая 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя. По ошибке как вмененщика зарегистрировала его в инспекции по месту жительства, а не по месту ведения деятельности. Уже два раза сдавали отчетность и платили налоги. Он торгует в розницу в магазине. Как теперь поступить?

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отвечает:

Ошибку надо исправить.

Налогоплательщик ЕНВД, который занимается стационарной торговлей, встает на учет в инспекцию по месту ведения деятельности [абз. 2 п. 2 ст. 346.28 НК]. Вы встали на учет в «чужую» инспекцию и сдавали туда отчетность.

Теперь в налоговую по месту ведения деятельности подайте заявление о переходе на спецрежим по форме ЕНВД-1 [утв. приказом ФНС от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@]. Причем запишите в нем реальную дату начала деятельности. При этом за нарушение сроков постановки на учет предпринимателя оштрафуют на 10 тыс. руб. [ст. 116 НК].

Но у предпринимателя есть возможность уменьшить штраф [ст. 112 НК]. Ведь бизнесмен впервые совершил это правонарушение. А значит, инспекторы снизят штраф минимум вдвое [п. 3 ст. 114 НК].

Затем сдайте декларации и заплатите налог в инспекцию по месту ведения деятельности. За опоздание с декларацией налоговая по месту деятельности вправе оштрафовать предпринимателя на сумму от 1000 руб. (ст. 119 НК).

В инспекцию по месту жительства сдайте уточненные нулевые декларации по ЕНВД за прошлые периоды. К отчетам приложите письменные пояснения о том, что вы по ошибке сдавали декларации в инспекцию по месту жительства бизнесмена. Также подайте в инспекцию заявление об уточнении платежа. Пеней и штрафа за неуплату ЕНВД не будет, так как налог поступил в бюджет (ст. 45 НК).

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