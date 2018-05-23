2623 мая 2018

У предпринимателя два розничных магазина, он торгует одеждой. В одном магазине работает сам, в другом — работают два продавца. Вправе ли предприниматель уменьшать ЕНВД с торговой точки, где работает сам, на фиксированные страховые взносы?

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отвечает:

Да, вправе.

Порядок уменьшения ЕНВД на страховые взносы зависит от того, есть ли у предпринимателя наемные сотрудники или нет. Не важно, что каким-либо бизнесом на вмененке он занимается в одиночку.

Ваш бизнесмен заключил трудовые договоры с продавцами. А значит, индивидуальный предприниматель вправе уменьшить налог на страховые взносы и за сотрудников, и за себя. При этом надо соблюдать ограничения — бизнесмен не вправе уменьшить налог больше чем наполовину [п. 2.1 ст. 346.32 НК]. Причем ЕНВД за точку, где работал только предприниматель, также можно уменьшить на взносы продавцов.

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