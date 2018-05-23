Подать в инспекцию уведомление о снятии с учета [утв. приказом ФНС от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@]. Сделать это надо в течение пяти рабочих дней после прекращения бизнеса [п. 3 ст. 346.28 НК]. При этом днем снятия с учета будет день, который вы запишете в уведомлении.