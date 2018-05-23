Подать в инспекцию уведомление о снятии с учета [утв. приказом ФНС от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@]. Сделать это надо в течение пяти рабочих дней после прекращения бизнеса [п. 3 ст. 346.28 НК]. При этом днем снятия с учета будет день, который вы запишете в уведомлении.
2123 мая 2018
Мы совмещаем упрощенку и вмененку. Оптовая торговля на упрощенке, розничная — на вмененке. Сейчас хотим прекратить торговать в розницу. Что надо сделать?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Форма № ЕНВД-2. Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Форма № ЕНВД-1. Заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Пример заполнения заявления организации о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Пример заполнения заявления предпринимателя о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Форма № ЕНВД-4. Заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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