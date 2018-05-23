4423 мая 2018

У компании временно снизился объем работ. Директор хочет отправить несколько человек в неоплачиваемый отпуск на месяц. Как это сделать?

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отвечает:

Компания не вправе отправить сотрудников в отпуск без сохранения заработка, если они не просили.

Компания может предоставить работнику отпуск без оплаты, если он попросит об этом письменно и назовет причины: семейные или личные обстоятельства. А вот отправить сотрудников в отпуск по инициативе компании и без оплаты не получится. Кодекс этого не предусматривает (ст. 128 ТК).

Когда компания не может обеспечить сотрудников работой, она обязана объявить временный простой. При этом работникам положена оплата — не менее 2/3 среднего заработка (ст. 157 ТК). Вместо этого нельзя отправлять сотрудников в отпуск без оплаты (апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 15.05.2013 № 33–296).

Если работник запишет в заявлении, что ему нужен отпуск без оплаты, потому что временно снизился объем работ, это подтвердит, что компания оставила сотрудника без заработка. Когда работника принуждают пойти в неоплачиваемый отпуск, он может пожаловаться трудинспекторам. Контролеры оштрафуют компанию на сумму до 50 тыс. руб, а директора — до 5 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП).

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