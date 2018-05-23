1623 мая 2018

Наша компания на общей системе налогообложения. С контрагентом заключили договор на оказание юридических услуг. Мы оплачиваем саму услугу и возмещаем затраты на удостоверение документов нотариусом. Прав ли наш контрагент, когда выставляет нам с НДС сумму, которую мы ему возмещаем как затраты на услуги нотариуса?

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отвечает:

На возмещение услуг нотариуса не начисляют НДС.

Компания вправе договориться, что исполнитель перепоручит часть услуг. При этом она обязана компенсировать их стоимость контрагенту. Но для компенсации услуг нотариуса, которые оплатил исполнитель, есть особенность.

Во-первых, нотариусы работают не для того, чтобы получить прибыль. Они не считаются индивидуальными предпринимателями (ст. 1 Основ законодательства о нотариате, утв. Верховным советом 11.02.93 № 4462–1). Поэтому нотариусов нет в перечне плательщиков НДС (п. 1 ст. 143 НК).

Во-вторых, исполнитель не вправе записать в акт об услугах, которые он оказал вашей компании, услуги нотариуса. Ведь для них необходим специальный статус. Например, нотариальное удостоверение подлинности подписи на документах ваш контрагент не вправе провести. Это может сделать только нотариус (абз. 2 ст. 1 Основ законодательства о нотариате).

Исполнитель не может сам реализовать нотариальные услуги. Безопаснее записать в договоре, что вы поручаете ему как посреднику приобрести для вас услуги нотариуса.

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