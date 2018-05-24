Внесите актуальные данные в ЕГРЮЛ, чтобы избежать лишних вопросов от проверяющих. Так вы обезопасите себя и от подозрений контрагентов, которых может насторожить не тот код в реестре.

Организация обязана уведомлять инспекцию о том, что меняет вид деятельности (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Сдавайте уведомление по форме № Р14001. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с момента, когда поменяли вид деятельности.

Важная статья:

О новом направлении в бизнесе уведомите чиновников

Если налоговики узнают, что компания не сообщила о новом бизнесе, то могут оштрафовать директора на 10 000 руб. (ч. 4 ст. 14.25 КоАП). А за то, что сведения сдали с опозданием, — на 5000 руб. (ч. 3 ст. 14.25 КоАП). Проверяющие вправе выписать штраф в течение года со дня нарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП).

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