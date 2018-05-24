1324 мая 2018

Компания на упрощенке занимается льготным видом деятельности — ремонтом компьютеров (код по ОКВЭД — 95.11). Платим взносы по пониженным тарифам. Но в I квартале получили больше доходов от дополнительной деятельности — ремонта электронной бытовой техники (код по ОКВЭД — 95.21). Мы указали в расчете общий код 95 и суммировали доходы от обоих видов деятельности. Надо ли подавать уточненку?

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отвечает:

Нет, не надо. И вот почему. В порядке заполнения расчета по взносам сказано, что поле «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2» заполняют согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (Порядок, утв. приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551). Других требований в приказе ФНС нет.

В вашем случае компания вправе указать в расчете по взносам общий код ОКВЭД — 95. Оба вида деятельности компании относятся к одной льготной группе «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения». А электронный формат отчета допускает от 2 до 8 символов в поле для ОКВЭД (письмо ФНС от 10.01.2018 № ГД-4-11/142). То, что вы суммировали доходы от этих видов деятельности, — не ошибка (письмо Минфина от 27.12.2017 № 03-15-06/87545).

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