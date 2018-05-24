Сдавать нулевые декларации по прибыли и НДС не обязательно. Организации на вмененке должны представлять декларацию по НДС только в том периоде, когда у них есть обязанность исчислить и заплатить налог (письмо ФНС от 20.05.2015 № ГД-4-3/8449). Чиновники из Минфина тоже считают, что если компания на ЕНВД не ведет деятельность, которая подпадала бы под общую систему, то сдавать нулевые отчеты она не обязана (письма от 21.10.2016 № 03-11-11/61472, от 07.08.2015 № 03-11-06/3/45834).

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Вмененку продлили и сделали выгоднее

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