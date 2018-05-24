Вопрос спорный. В ПФР пока уклоняются от официального ответа.

Чиновники с марта требуют, чтобы все компании включали директора — единственного учредителя в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Не важно, заключен ли трудовой договор и получает ли директор зарплату (письма ПФР от 29.03.2018 № ЛЧ-08-24/5721, Минтруда от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846).

Региональные управления отвечают по-разному. В столичном ОПФР в устной беседе нам рекомендовали сдать эти отчеты. Иначе СЗВ-М не сойдутся с СЗВ-СТАЖ за 2018 год. Зато в Мурманском отделении разрешают январский и февральский отчеты не исправлять. И чтобы не было разниц, в СЗВ-СТАЖ за 2018 год показать директора — единственного учредителя тоже с марта.

Учитывая неясность, можно сейчас не сдавать отчеты за январь и февраль. До сдачи следующего СЗВ-СТАЖ почти год. ПФР вынужден будет урегулировать вопрос. Если отправите дополнения за январь и февраль, то компанию оштрафуют на 1000 руб. (500 ₽ × 1 чел. × 2 мес.). Но есть все шансы оспорить этот штраф.

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