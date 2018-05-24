4324 мая 2018

Можно ли оправдать прогул справкой вместо больничного?

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отвечает:

Справка подтверждает уважительность отсутствия на работе, если работник посетил врача по неотложной проблеме и не мог после вернуться в офис.

Работники оправдывают пропуск работы не только больничными листами, но и справками. Суды считают, что главное — состояние здоровья. Если в больницу работник обратился из-за резкой боли и ему оказали экстренную помощь, прогула не было и увольнять его, ссылаясь на справку, нельзя.

Если работник мог посетить врача в свободное время, увольнение законно. Например, если при стандартной рабочей неделе он решил пройти плановый осмотр во вторник. Еще одна причина расстаться с работником — он был на приеме не полную смену, а пару часов. После он мог продолжить работу, но не пришел. В практике таких ситуаций большинство.

Таким образом, сам по себе факт обращения к врачу — неуважительная причина пропускать работу. Но прежде чем увольнять работника, затребуйте объяснения и выясните причины визита к медикам.

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