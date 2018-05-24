Нет, срок вы не пропустили, поскольку речь идет о длящемся дисциплинарном проступке. Месячный срок, в который нужно издать приказ, считайте со дня, когда обнаружили проступок.

Длящийся проступок возникает при условии, что работник непрерывно нарушает свои обязанности. Например, скрывает информацию, которую должен сообщить. Проступок длящийся, если в законе не зафиксирован срок, к которому нужно сообщить информацию. Пока работник ее скрывает, он продолжает нарушать правила.

Но даже если основание для взыскания есть, нужно выяснить, не пропустил ли работодатель срок для привлечения к ответственности. Чтобы издать приказ, есть месяц со дня обнаружения проступка (ст. 193 ТК).

Месяц нужно считать с даты, когда работодатель выявил длящийся проступок. Суды считают, что с этого момента он окончен.

Подобный вывод сделал Архангельский областной суд. В деле, которое он рассмотрел, работницу уволили в связи с утратой доверия. Она предоставляла земельные участки родственникам, но скрыла от руководства конфликт интересов. Выяснилось это после обращения одного из граждан.

Работница настаивала на пропуске срока привлечения к ответственности. Суд отметил, что работодатель обнаружил проступок, когда получил информацию. С этого момента начался отсчет месячного срока. Увольнение работницы признано законным (апелляционное определение от 14.01.2016 по делу № 33–130/2016).

Аналогичные решения: апелляционные определения ВС Республики Башкортостан от 20.07.2016 по делу № 33–14122/2016, Московского городского суда от 26.02.2015 по делу № 33–3255.