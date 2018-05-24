Инспектор прав. В графике нужно указывать все оплачиваемые отпуска: основной и дополнительные.

График отпусков необходимо составлять на все оплачиваемые отпуска, которые работодатель должен предоставить работникам (ст. 123 ТК). При этом закон разделяет их на основные и дополнительные (ст.ст. 114, 116 ТК).

Трудовой кодекс устанавливает разные виды ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков:

за ненормированный рабочий день (ст. 119);

работу во вредных условиях труда (ст. 117);

особый характер работы (ст. 118);

работу на Крайнем Севере (ст. 321) и т. п.

Если работнику кроме основного отпуска положен дополнительный, то общую продолжительность отдыха определяют суммарно (ч. 2 ст. 120 ТК). И фиксировать в графике продолжительность запланированного отпуска нужно полностью. Если этого не сделать, то сложно запланировать замену для отпускников и корректно составить другие графики — работы или сменности.

График отпусков с полной информацией нужен и работникам: они поймут, когда и сколько будут отдыхать.

График отпусков контролирует ГИТ. Если указать только основные отпуска, компанию оштрафуют по ст. 5.27 КоАП (решение Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 28.06.2016 № 12–190/2016).

Оспорить такие штрафы сложно. Аргументы компаний о том, что они предоставляют дополнительные отпуска на основании приказа и работники с ним знакомятся, не работают. Суды встают на сторону проверяющих и запрашивают график (решение Свердловского областного суда от 01.09.2015 по делу № 72–974/2015).