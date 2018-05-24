Обращаться в суд нет необходимости. Если вышестоящий профсоюз не представит свое решение по поводу сокращения председателя первички, компания вправе его уволить.

Работодатель может сократить председателя первички, который не освобожден от работы в компании, только с предварительного согласия вышестоящего профсоюза. У профсоюза есть 7 рабочих дней, чтобы принять решение. Срок начинает течь со дня, когда работодатель представил документы с обоснованием увольнения (ч. 1 и ч. 2 ст. 374 ТК). Профсоюз может либо согласиться, либо не согласиться с увольнением.

Игнорировать данную обязанность работодателю нельзя. Иначе суд признает увольнение незаконным и восстановит работника (апелляционное определение Свердловского областного суда от 11.08.2017 по делу № 33–13416/2017).

Если работодатель направил документы, а профсоюз письменное решение не представил, работника можно увольнять (ч. 3 ст. 374 ТК). Принимать меры, чтобы принудительно получить предварительное согласие, не нужно. Так считают и суды. Они отмечают, что своим бездействием профсоюз не нарушает права работодателя на сокращение работника. Поэтому отказываются обязывать профсоюз принимать решение о согласии или несогласии с увольнением (апелляционное определение Московского городского суда от 12.10.2015 по делу № 33–33387/15).

В суд имеет смысл обращаться, если профсоюз не согласился с увольнением, а работодатель считает решение необоснованным. В таких случаях суд рассмотрит дело по существу (апелляционные определения Воронежского областного суда от 29.11.2016 по делу № 33–8148/2016, Московского городского суда от 20.01.2017 по делу № 33–2301/2017).