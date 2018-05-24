2224 мая 2018

Компания занимается автомобильными перевозками. Есть ли специальные требования к работнику, который выпускает автомобили на линию и выдает водителям путевые листы? Каковы штрафные санкции за их несоблюдение?

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отвечает:

Требования к таким работникам есть. Они установлены Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ (далее — Закон № 196-ФЗ) и приказом Минтранса от 28.09.2015 № 287 (Приказ № 287). За их несоблюдение грозит штраф: на директора — 20 тыс. ₽, на юрлицо — 100 тыс. ₽ (ч. 1 ст. 12.31.1 КоАП).

Если компания занимается перевозками автомобильным транспортом, у нее должны быть специально обученные работники. Они будут отвечать за безопасность дорожного движения, контролировать выпуск в рейс водителей и выдавать им путевые листы. Требования к их квалификации определены в Приказе № 287.

Например, специалист по безопасности дорожного движения должен:

  • знать правила технической эксплуатации транспортных средств (п. 16.1 Приказа № 287);
  • контролировать прохождение водителями медосмотров (п. 16.2 Приказа № 287);
  • иметь высшее образование по профилю «Техника и технологии наземного транспорта» (п. 16.3 Приказа № 287);
  • проходить аттестацию (п. 16.3 Приказа № 287, ч. 4 ст. 20 Закона № 196-ФЗ).

Проверить соблюдение работодателями данных требований может ГИБДД. Если у работника не будет нужной квалификации, компанию оштрафуют.

В одной компании ответственность за безопасность дорожного движения приказом директора возложили на главного механика. Он прошел обучение и получил удостоверение специалиста по безопасности движения. Но фактически подписывал путевые листы и выпускал водителей в рейс другой механик. Нужной квалификации у него не было. Компания получила штраф и не смогла его оспорить (решение Самарского областного суда от 21.01.2016 по делу № 21–1888/2015).

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