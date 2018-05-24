Отчеты о стаже руководителя должны быть в ПФР за все время действия формы СЗВ-М с 2016 года или с первого месяца работы директора в компании, если он пришел позже. Но если в конкретном управлении ПФР просят сдать отчет хотя бы с апреля 2018 года, то так и надо сделать. Также нужно проследить, чтобы сведения соответствовали другому отчету – форме СЗВ-СТАЖ. Если компания впервые показала руководителя в СЗВ-М за апрель, то в годовом отчете о стаже период работы должен быть с этого же месяца, а не с начала года.
4224 мая 2018
Некоторые компании получили требование показать учредителя в отчетах с марта, других просили сдать отчеты на директора с апреля 2018 года. Как правильно?
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