2324 мая 2018

Компании получают из фонда письма о том, что надо сдать СЗВ-М на главу компании. Но сроки сдачи сведений о стаже за периоды до апреля 2018 года уже прошли. Будут ли штрафы?

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отвечает:

Да, будут. За каждого пропущенного в отчете сотрудника предусмотрен штраф 500 руб. Дополняющая или исходная форма – значения не имеет. Не важно, самостоятельно организация исправила ошибки или нет. Штраф назначает суд. Если компания не согласна со штрафом, можно обжаловать решение в суде. Арбитражная практика складывается неоднозначно.

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