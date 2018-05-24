Да, будут. За каждого пропущенного в отчете сотрудника предусмотрен штраф 500 руб. Дополняющая или исходная форма – значения не имеет. Не важно, самостоятельно организация исправила ошибки или нет. Штраф назначает суд. Если компания не согласна со штрафом, можно обжаловать решение в суде. Арбитражная практика складывается неоднозначно.
2324 мая 2018
Компании получают из фонда письма о том, что надо сдать СЗВ-М на главу компании. Но сроки сдачи сведений о стаже за периоды до апреля 2018 года уже прошли. Будут ли штрафы?
Тема: Штрафы, ответственность
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