4125 мая 2018

Хотим запретить сотрудникам брать все 28 дней отпуска сразу. Как это сделать?

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отвечает:

Компания не вправе написать в правилах трудового распорядка, что сотрудники обязаны брать отпуск частями (письмо Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1).

Его можно делить только с согласия работника (ч. 1 ст. 125 ТК). А договариваться об этом нужно каждый год, когда приходит время составлять график отпусков. Если вы зафиксируете в правилах внутреннего распорядка условие о том, что сотрудники обязаны использовать отпуск частями, компанию могут оштрафовать на 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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