Работодатель нарушил закон. В Москве за неуведомление миграционного органа грозит штраф: на директора — от 35 тыс. до 70 тыс. ₽, на юрлицо — от 400 тыс. до 1 млн. ₽. Также деятельность компании могут приостановить на срок от 14 до 90 суток. Но штраф можно оспорить из-за пропуска срока исковой давности.

Гражданин Латвии. Обязанность уведомлять госорганы о найме иностранца с видом на жительство в 2013 году была спорной. При этом работодатели были обязаны уведомлять налоговую инспекцию по месту своего учета о приеме таких работников.

Чтобы отправить уведомление, у работодателя было 10 дней со дня заключения трудового договора (письмо Минфина от 05.04.2013 № 03-02-07/1/11184).

Если инспектор выявит нарушение и оштрафует компанию, у нее есть все шансы это оспорить. Причина — истек срок исковой давности. По таким нарушениям он равен 1 году (ст. 4.5 КоАП РФ).

Гражданин Украины. Если работодатель не уведомил миграционные органы о приеме гражданина Украины в 2016 году, он нарушил п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ. Если МВД сейчас выявит нарушение, то привлечет компанию к ответственности по ч. 4 ст. 18.15 КоАП.

Настаивайте на том, что инспектор пропустил годичный срок исковой давности.

Срок давности начинает течь через 3 дня после заключения трудового договора. Если год уже прошел, но инспектор все равно штрафует работодателя, нужно оспаривать постановление о привлечении к административной ответственности. Примеры решений в пользу работодателя: постановления Люберецкого городского суда Московской области от 26.06.2017 по делу № 5–1495/2017, Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 12.07.2017 по делу № 5–833/2017.

Направить уведомление о найме текущим числом — не выход. В этом случае работодатель уже нарушил 3-дневный срок и у инспектора будет повод для штрафа. Чтобы его оспорить, все равно придется обращаться в суд.

Гражданин Белоруссии. До 2015 года работодателей штрафовали за то, что они не уведомили налоговую инспекцию о приеме на работу иностранных работников.

Исключение составляли белорусские работники. По ним уведомления можно было не направлять. Это следовало из Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (заключено в г. Санкт-Петербурге 19.11.2010).

Данное Соглашение распространялось на несколько государств. В том числе на Казахстан. В одном из дел работодатель, у которого трудился работник из Казахстана, ссылкой на это Соглашение оспорил штраф (решение Московского городского суда от 28.11.2014 по делу № 7–8934/2014).

В данном случае нарушения со стороны работодателя нет.