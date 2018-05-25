2225 мая 2018

По какой статье компенсируют задержку взысканного долга?

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отвечает:

Большинство судов считают, что, если компания не исполняет решение суда, работник может требовать индексации долга по ст. 208 ГПК, а не проценты по ст. 236 ТК.

Работодатели не всегда в срок исполняют решение суда. Когда работники не получают положенные суммы, то одни требуют компенсировать задержку по ст. 236 ТК, другие — проиндексировать ее по ст. 208 ГПК.

Большинство судов считают, что, если работник хочет дополнительных денег, надо подавать заявление по ст. 208 ГПК. Если работодатель не исполняет решение суда, потери работника состоят в том, что сумма, взысканная судом, обесценивается. Влияние инфляции нейтрализует индексация. Поэтому и просить суд нужно о том, чтобы он проиндексировал сумму долга по ст. 208ГПК.

Но есть суды, которые взыскивают с работодателей, несвоевременно выплативших долг, проценты по ст. 236 ТК. Суды отмечают: закон не обязывает работника предъявлять требования в порядке ст. 208 ГПК и не запрещает взыскивать компенсацию по ТК.

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