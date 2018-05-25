По какой статье компенсируют задержку взысканного долга?

Большинство судов считают, что, если компания не исполняет решение суда, работник может требовать индексации долга по ст. 208 ГПК, а не проценты по ст. 236 ТК.
Работодатели не всегда в срок исполняют решение суда. Когда работники не получают положенные суммы, то одни требуют компенсировать задержку по ст. 236 ТК, другие — проиндексировать ее по ст. 208 ГПК.
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Большинство судов считают, что, если работник хочет дополнительных денег, надо подавать заявление по ст. 208 ГПК. Если работодатель не исполняет решение суда, потери работника состоят в том, что сумма, взысканная судом, обесценивается. Влияние инфляции нейтрализует индексация. Поэтому и просить суд нужно о том, чтобы он проиндексировал сумму долга по ст. 208ГПК.
Но есть суды, которые взыскивают с работодателей, несвоевременно выплативших долг, проценты по ст. 236 ТК. Суды отмечают: закон не обязывает работника предъявлять требования в порядке ст. 208 ГПК и не запрещает взыскивать компенсацию по ТК.